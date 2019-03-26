Самарский таможенник стал победителем чемпионата России по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-26T11:02:32+03:00

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В Смоленске прошел чемпионат России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 60 регионов страны. Самарскую область на турнире представлял таможенник Павел Бубнов. Он стал лучшим в прыжках в длину с разбега. Его результат - 6 метров 30 сантиметров.

- Немного недоволен результатом - я рассчитывал побить свой же рекорд России. Но сейчас это уже неважно. Теперь мне предстоит выступить на Европейских играх ветеранов спорта, которые пройдут в июле в итальянском Турине, и показать высокие результаты, - поделился Павел Бубнов.

Отметим, что Павел Бубнов работает главным государственным таможенным инспектором отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы организации таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни. Он чемпион мира среди ветеранов, многократный чемпион и рекордсмен России. Последняя победа позволила стать ему 15 кратным чемпионом России по легкой атлетике среди ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU