2019-03-26T11:53:08+03:00
Общество

В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется выполнением этих работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: минтранс Самарской областиФото: минтранс Самарской области
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который проведет первичное обследование и испытание сооружений Фрунзенского моста через реку Самару. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет проверить, соответствуют ли построенные сооружения утвержденному проекту и нормативам. Также ему предстоит исследовать напряженно-деформационное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок, - говорится в техническом задании.

Выполнить все необходимые работы подрядчику нужно будет до 30 сентября 2019 года. На эти цели ему выделят из бюджета области 16,2 млн рублей. Победителя аукциона определят 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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