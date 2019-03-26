Детские сады будут: Дмитрий Азаров призвал самарцев рождать

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-26T12:52:45+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона не бояться рожать - мест в детских садах хватит всем. Поводом для этого послужил твитт одного из интернет-пользователей, который пожаловался на нехватку мест в детских садах и напомнил о недавней инициативе депутатов об отчислении малышей за прогулы.

- Дети - это главное достояние губернии, это будущее страны. Сейчас мы строим и реконструируем 27 детских садов, 17 из них введем в эксплуатацию уже в этом году. Больше в один год не строилось в области никогда, вводилось в эксплуатацию однажды. Рожайте! - заявил глава региона.

Сразу после этого в Твиттере развернулась большая дискуссия на тему того, какие именно шаги предпринимают власти для улучшения жизни самых юных самарцев и их родителей. Кто-то начал жаловаться на отсутствие нормальных асфальтированных подходов к детским садам, кто-то стал интересоваться, где и когда именно будут построены новые дошкольные учреждения. Прозвучал и вопрос о необходимости расширения ясельных групп. На что Дмитрий Азаров отметил, что им будет уделено особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU