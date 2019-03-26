2019-03-26T12:52:45+03:00
Общество

Детские сады будут: Дмитрий Азаров призвал самарцев рождать

По словам главы региона, только в этом году заработают 17 новых детсадов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Губернатор заверил жителей региона, что мест детских садах хватит всемГубернатор заверил жителей региона, что мест детских садах хватит всемФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона не бояться рожать - мест в детских садах хватит всем. Поводом для этого послужил твитт одного из интернет-пользователей, который пожаловался на нехватку мест в детских садах и напомнил о недавней инициативе депутатов об отчислении малышей за прогулы.

- Дети - это главное достояние губернии, это будущее страны. Сейчас мы строим и реконструируем 27 детских садов, 17 из них введем в эксплуатацию уже в этом году. Больше в один год не строилось в области никогда, вводилось в эксплуатацию однажды. Рожайте! - заявил глава региона.

Сразу после этого в Твиттере развернулась большая дискуссия на тему того, какие именно шаги предпринимают власти для улучшения жизни самых юных самарцев и их родителей. Кто-то начал жаловаться на отсутствие нормальных асфальтированных подходов к детским садам, кто-то стал интересоваться, где и когда именно будут построены новые дошкольные учреждения. Прозвучал и вопрос о необходимости расширения ясельных групп. На что Дмитрий Азаров отметил, что им будет уделено особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутатам Самарской губдумы сократили время на «разговоры»
#любиточтоделаешь: в Самаре пройдет форум с людьми, увлеченными своей работой
В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей
Самарский таможенник стал победителем чемпионата России по легкой атлетике
В Самаре в театре оперы и балета установят бюст композитора Дмитрия Шостаковича
В Самаре составили антирейтинг ТСЖ с самыми большими долгами за тепло
Роспотребнадзор рассказал, где в Самарской области хуже всего качество воды
В Самаре сошедшая с крыши дома на Пролетарской снежная лавина повредила две иномарки
Сотрудники ФСБ отправили на родину иностранца, который хотел создать религиозную экстремистскую группу в Самаре
В апреле в Самаре пройдут три субботника
Под Самарой пьяный водитель на Hyundai сбил на "зебре" женщину
Баскетболисты «Самары» обыграли «Урал» в первом матче плей-офф Суперлиги
Сызранские школьники закончат учебный год раньше срока
Геннадий Котельников: «Дмитрий Медведев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы, имеющие стратегическое значение для Самарской области»
В Тольятти иностранец пытался подкупить полицейского, но не получилось
Пожар около ЖК «Маяковский» в Самаре: горит двухэтажный деревянный дом
Зря рассказал про гроб Малахову? Александра Андриянова заменили на посту руководителя департамента экономического развития
На этой неделе Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона
«Можно на рыбалку идти»: жительница Самарской области купила рыбные консервы, а в банке оказались черви
Поддержка для АвтоВАЗа и компенсация расходов на здание суда: стало известно о чем говорили Дмитрий Медведев и Дмитрий Азаров на рабочей встрече
Контейнерных площадок больше, чем мы думали: регоператор в Самаре рассказал про сложности с вывозом мусора
"Люди лезли прямо в кипяток": из-за прорыва теплотрассы на Ташкентской в Самаре возбудили уголовные дела
Дело матери, которая убила и выбросила новорожденную дочь в озеро в Самарской области, передали в суд
Проворачивали махинации с ОСАГО: в Самаре будут судить банду, которая незаконно обогатилась на 14 млн рублей
Главным «Открытием года» в Самаре назвали Лотте Отель