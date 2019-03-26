#любиточтоделаешь: в Самаре пройдет форум с людьми, увлеченными своей работой
В Самаре 30 марта пройдет форум #любиточтоделаешь. На нем увлеченные и успешные люди расскажут, как они нашли свое призвание и как им удается черпать энергию из своего труда. Форум пройдет в отеле «7 Авеню» по адресу: улица Ново-Садовая, 3. Начало – в 13:00.
- Это форум искренних историй про людей и для людей, - рассказывают организаторы. - В состав спикеров входят люди, которые вкладывают глубокий смысл в свою работу и получают удовольствие от того, чем занимаются каждый день. Своим секретом они готовы поделиться с вами. На форуме вы узнаете, как они нашли свое призвание, как им удается черпать энергию из своего труда и что они получают взамен. Заряд вдохновения, приятное общение с единомышленниками - бонус для каждого участника мероприятия!
Своими историями поделятся:
Роман Вавилин, сооснователь и генеральный директор POLYANA GROUP,
Дмитрий Троян, руководитель самарской команды «Додо Пицца»,
Игорь Шадрин, основатель, идейный вдохновитель и режиссер независимого уличного театра «Пластилиновый дождь»
и многие другие.
Часть собранных средств отправят в благотворительных фонд в помощь Екатерина Агейкиной.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU