2019-03-26T13:12:58+03:00
Общество

Депутатам Самарской губдумы сократили время на «разговоры»

Теперь парламентариям придется быстрее излагать свои мысли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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В регламент Самарской губернской думы внесли изменения, которые ограничивают время выступления депутатов на заседаниях. Теперь им придется обсуждать все выносимые на повестку вопросы в довольно сжатые сроки.

- Самарская губдума стала еще более «не местом для дискуссий»: голосами «Единой России» внесены изменения в регламент, сократившие время на вопросы депутатов с 5 до 1 минуты, а на их выступление — с 5 до 2 минут, - рассказал представитель фракции КПРФ, депутат Михаил Матвеев.

Кроме того, продолжительность доклада на заседании теперь сократится с 30 до 15 минут, а содоклада — с 20 до 10 минут. Что касается выступления в рамках голосования, то время на это наоборот увеличится с 1 до 3 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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