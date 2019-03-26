2019-03-26T13:22:57+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» подключил к интернету самарский «ЭкоСтройРесурс»

Специалисты получили возможность вести расчеты по вывозу и утилизации мусора при помощи специализированного ПО
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет центры обслуживания населения регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» в Самарской области. Специалисты экологического предприятия в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулёвске, Отрадном, Похвистневе и девяти районных центрах получили возможность вести расчеты с населением за услуги по вывозу и утилизации мусора при помощи специализированного программного обеспечения.

Заместитель директора – руководитель информационного управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Елена Осипова:

«В наши центры обслуживания ежедневно обращаются более двух тысяч человек. Оформление справок и заполнение заявлений на онлайн-ресурсах повысит качество и скорость работы сотрудников и сэкономит время жителей губернии».

Сотрудники «ЭкоСтройРесурса» могут дистанционно взаимодействовать с жителями Самарской области через интернет-портал предприятия. А обращение к единой базе данных позволяет экологам оперативно консультировать клиентов по вопросам заключения договоров, составлять обращения о перерасчете, выдавать справки по лицевым счетам.

Заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова:

«При работе с корпоративными клиентами мы всегда учитываем индивидуальные потребности. У «ЭкоСтройРесурса» разветвленная инфраструктура и большое количество подразделений. Возможности «Ростелекома» позволяют обеспечить подключение центров обслуживания населения к интернету на территории всей губернии. В планах – организация каналов связи для офисов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами еще в семи населенных пунктах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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