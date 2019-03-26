2019-03-26T15:50:52+03:00
Общество

Приемная кампания-2019 в Самаре: абитуриентам будут доступны более 10 тысяч бюджетных мест в вузах

Отличникам, которые не смогут попасть на бюджет, помогут финансово
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уже скоро в самарских университетах стартуют Дни открытых дверейУже скоро в самарских университетах стартуют Дни открытых дверейФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самаре уже скоро стартует приемная кампания в вузы. Конечно, большинство выпускников школ и колледжей планируют поступить на бюджет, но, к сожалению, баллов, да и мест на всех не хватит. В этом году бюджетных мест по области будет чуть более 10 тысяч.

- Абитуриенты смогут подать документы одновременно в 5 вузов. Или в один университет, но не более чем на три направления. Тем, кто закончил свое учебное заведение с отличием и не попал на бюджет, будет предоставляться финансовая поддержка — полная или частичная оплата обучения, - сообщили представители сферы образования на круглом столе в «Комсомольской правде — Самара».

Планируется, что самыми популярными направлениями в сфере высшего образования станут мехатроника, графический дизайн, а также оператор станков с программным управлением.

По словам представителей Самарского университета, в этом году у них будут открыты 2024 бюджетных мест. Студенты смогут учиться на стыке нескольких направлений, к примеру, психология — биология — инженерные науки. Кроме того, в университете смогут обучаться молодые люди, закончившие 9 классов. Им предлагается пройти обучение на экономическом факультете, где будут готовить специалистов для ЖКХ.

В медицинском университете будут открыты 703 бюджетных места, из которых 50% - квота на целевиков. Преимущества при поступлении будут у тех абитуриентов, которые имеют аттестат с отличием и являются победителями Всероссийской олимпиады. 16 апреля в 12:00 в вузе пройдет День открытых дверей.

В самарском Политехе бюджет будет представлен 1643 местами. День открытых дверей в вузе пройдет 31 марта в 10:00. А вот в аграрном университете будущие студенты смогут пройти тест-драйв с погружением. 23-26 апреля они смогут пожить в общежитии, поесть в столовой, походить на занятия и позаниматься спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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