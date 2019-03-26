2019-03-26T14:09:21+03:00
Общество

В Самарской области ухудшится погода: пойдет мокрый снег и усилится ветер

Погода начнет портиться вечером 26 марта
Анастасия ФИЛАТОВА
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МЧС призывает самарцев быть осторожнее на улицах, а лучше вообще не выходить из зданийМЧС призывает самарцев быть осторожнее на улицах, а лучше вообще не выходить из зданийФото: Архив "КП"
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В Самарской области вновь ухудшится погода. Синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, а также сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

- Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 19 часов 26 марта до 7 часов 27 марта. Ночью температура может опуститься ниже нуля градусов, а днем воздух прогреется до 5-6 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; а также не ходить и не прятаться рядом со стенами домов, рекламными щитами, остановками, недостроями, деревьями и ЛЭП. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. Также автомобилистам советуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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