Стало известно, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-26T14:48:51+03:00

Некоторые дороги отремонтируют картами по 100 метров, другие же ждет комплексный ремонт Фото: Архив "КП"

В городе приведут в порядок более 40 участков проезжих частей

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Появился список дорог в Самаре, которые отремонтируют в 2019 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что в городе приведут в порядок 40 участков дорог. Их обновят картами свыше 100 погонных метров. Еще 10 дорог ждет комплексный ремонт, а два участка — капитальный.

Так, ремонт картами свыше 100 погонных метров проведут на следующих участках дорог:

- Тухачевского от Дачной до Гагарина;

- Дзержинского от Партизанской до Клинической;

- Речная от Структурной до ж/д переезда;

- Фрунзе от Льва Толстого до Крупской;

- Гастелло от Дыбенко до Высоковольтной;

- Высоковольтная от Гастелло до Карбышева;

- Отважная от Дыбенко до Высоковольтной;

- Долотная от Высоковольтной до Советской Армии;

- Прожекторная от проезда Мальцева до кольца автобуса № 9;

- 6-я Толевая от Балаковской до переулка Ясский;

- Профильная от Заводского шоссе до дома № 4 к. 13 по проезду Мальцева;

- Больничная от Мичурина до Московского шоссе;

- Искровская от Первомайской до Осипенко;

- 2 просека от Ново-Садовой до дома № 57 по 2-й просеке;

- Олимпийская от Алма-Атинской до Ракитовского шоссе;

- Смышляевское шоссе от ж/д переезда до реки Орловка;

- Черемшанская от проспекта Кирова до Минской;

- проспект Карла Маркса от Кирова до дома № 3 к.1 по Мирной;

- Юбилейная от проспекта Юных Пионеров до Победы;

- Металлистов от Юных Пионеров до Теннисной;

- Енисейская от Строителей до Кирова;

- Нагорная от Пугачевской до Кирова и от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной;

- проезд от Георгия Димитрова до Ташкентской;

- Воронежская от Вольской до Карла Маркса;

- Краснодонская от Нагорной до Теннисной;

- Калинина от Рыночной до переулка Тихий;

- дорога на асфальтобетонный завод в поселке Козелки;

- Парусная от Звездной до Прибрежной;

-Прибрежная от Звездной до дома № 55 по улице Прибрежной;

- Звездная;

- Центральная (Кряж) от Таганской до дома № 12 по Центральной;

- Вологодская от Обувной до Эльтонской;

- Старонабережная от Уральской до Таганской;

- Таганская от Старо-Набережной до Центральной;

- Поселковая от Уральской до Центральной;

- Медицинская от Фасадной до Бакинской;

- Ново-Молодежный переулок от Придорожной до Пугачевского тракта;

- Новокомсомольская от Шоссейной до Парниковой;

- Молдавская от 40 лет Пионерии до Зеленой.

Комплексный ремонт проведут на следующих дорогах:

- Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной;

- Победы от Елизарова до Кирова;

- Аксаковская от Урицкого до Ткачевской;

- Урицкого от Спортивной до Владимирской;

- Мечникова от Урицкого до Новокрасноармейской;

- Аксакова от Чернореченской до Урицкого;

- Карла Маркса от Урицкого до Владимирской;

- Пензенская от Урицкого до Ткачевской;

- Ткачевская от Мечникова до Тухачевского;

- Красноармейская от Спортивной до Урицкого.

Капитальный ремонт планируется провести в подземном переходе на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова. Также будет завершен капитальный ремонт участка Заводского шоссе от XXII Партсъезда до Земеца.

ИСТОЧНИК KP.RU