Стало известно, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2019 году
Появился список дорог в Самаре, которые отремонтируют в 2019 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что в городе приведут в порядок 40 участков дорог. Их обновят картами свыше 100 погонных метров. Еще 10 дорог ждет комплексный ремонт, а два участка — капитальный.
Так, ремонт картами свыше 100 погонных метров проведут на следующих участках дорог:
- Тухачевского от Дачной до Гагарина;
- Дзержинского от Партизанской до Клинической;
- Речная от Структурной до ж/д переезда;
- Фрунзе от Льва Толстого до Крупской;
- Гастелло от Дыбенко до Высоковольтной;
- Высоковольтная от Гастелло до Карбышева;
- Отважная от Дыбенко до Высоковольтной;
- Долотная от Высоковольтной до Советской Армии;
- Прожекторная от проезда Мальцева до кольца автобуса № 9;
- 6-я Толевая от Балаковской до переулка Ясский;
- Профильная от Заводского шоссе до дома № 4 к. 13 по проезду Мальцева;
- Больничная от Мичурина до Московского шоссе;
- Искровская от Первомайской до Осипенко;
- 2 просека от Ново-Садовой до дома № 57 по 2-й просеке;
- Олимпийская от Алма-Атинской до Ракитовского шоссе;
- Смышляевское шоссе от ж/д переезда до реки Орловка;
- Черемшанская от проспекта Кирова до Минской;
- проспект Карла Маркса от Кирова до дома № 3 к.1 по Мирной;
- Юбилейная от проспекта Юных Пионеров до Победы;
- Металлистов от Юных Пионеров до Теннисной;
- Енисейская от Строителей до Кирова;
- Нагорная от Пугачевской до Кирова и от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной;
- проезд от Георгия Димитрова до Ташкентской;
- Воронежская от Вольской до Карла Маркса;
- Краснодонская от Нагорной до Теннисной;
- Калинина от Рыночной до переулка Тихий;
- дорога на асфальтобетонный завод в поселке Козелки;
- Парусная от Звездной до Прибрежной;
-Прибрежная от Звездной до дома № 55 по улице Прибрежной;
- Звездная;
- Центральная (Кряж) от Таганской до дома № 12 по Центральной;
- Вологодская от Обувной до Эльтонской;
- Старонабережная от Уральской до Таганской;
- Таганская от Старо-Набережной до Центральной;
- Поселковая от Уральской до Центральной;
- Медицинская от Фасадной до Бакинской;
- Ново-Молодежный переулок от Придорожной до Пугачевского тракта;
- Новокомсомольская от Шоссейной до Парниковой;
- Молдавская от 40 лет Пионерии до Зеленой.
Комплексный ремонт проведут на следующих дорогах:
- Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной;
- Победы от Елизарова до Кирова;
- Аксаковская от Урицкого до Ткачевской;
- Урицкого от Спортивной до Владимирской;
- Мечникова от Урицкого до Новокрасноармейской;
- Аксакова от Чернореченской до Урицкого;
- Карла Маркса от Урицкого до Владимирской;
- Пензенская от Урицкого до Ткачевской;
- Ткачевская от Мечникова до Тухачевского;
- Красноармейская от Спортивной до Урицкого.
Капитальный ремонт планируется провести в подземном переходе на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова. Также будет завершен капитальный ремонт участка Заводского шоссе от XXII Партсъезда до Земеца.
ИСТОЧНИК KP.RU