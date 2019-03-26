В администрации рассказали, когда в Самаре заработают фонтаны

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-26T16:49:55+03:00

Сейчас фонтаны проверяют и готовят к летнему сезону

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Фонтаны Самары готовят предстоящему летнему сезону. Уже скоро специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» проведут обследование фонтанов, а затем запустят их в пробном режиме.

- Пробный запуск фонтанов планируется на 20 апреля. В этот же день пройдет общегородской субботник, - сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, на постоянной основе самарские фонтаны заработают с 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU