В администрации рассказали, когда в Самаре заработают фонтаны
Сейчас фонтаны проверяют и готовят к летнему сезону
Пробный запуск фонтанов состоится в середине апреляФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фонтаны Самары готовят предстоящему летнему сезону. Уже скоро специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» проведут обследование фонтанов, а затем запустят их в пробном режиме.
- Пробный запуск фонтанов планируется на 20 апреля. В этот же день пройдет общегородской субботник, - сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.
По словам чиновника, на постоянной основе самарские фонтаны заработают с 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU