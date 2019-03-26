В Крутых Ключах залатают ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-26T15:58:16+03:00

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В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог. Сейчас дорожники трудятся в микрорайоне Крутые Ключи. Так, в ночь на 26 марта они устраняли дефекты покрытия на бульваре Ивана Финютина. Оставшиеся ямы рабочие должны заделать в ночь на среду, 27 марта. Также сегодня сотрудники МП «Благоустройство» трудились и на улице Маршала Устинова.

- Ям здесь много, и размеры их самые разные: бывают 1-3 метра в длину или ширину и глубиной до 5 сантиметров. Приходится вырубать карты большого размера, потом проводить очистку, продувку и заливку литого асфальтобетона. Бывает, что на все эти работы уходит по несколько часов, - рассказал мастер участка ДРСУ МП «Благоустройство» Алексей Орлов.

По словам заместителя главы управления департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, ямочный ремонт планируется провести и на улице Мира. А когда стартует дорожно-строительный сезон, то в микрорайоне проведут ремонт уже горячим асфальтобетоном в рамках содержания дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU