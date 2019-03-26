Пивоварни мечты: «Балтика» попала в пятерку лучших работодателей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-26T16:00:14+03:00

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Рейтинг составлялся по мнению сотрудников, соискателей и HR-специалистов. Высокой оценки были удостоены комфортные и безопасные условия труда, социальная поддержка пивоваров, среда для профессионального развития и реализации потенциала. В компании действует система совокупного вознаграждения, в основе которого лежит принцип оплаты за результат. Комплексный пакет бенефитов «Балтики» охватывает четыре сферы: здоровье, комфортные условия работы, семья и досуг, повышение уровня и качества жизни. - Мы стремимся быть самой профессиональной и привлекательной пивоваренной компанией России, - отметила вице-президент по персоналу компании «Балтика», части Carlsberg Group Ирина Белоглазова. - С недавнего времени комплексная забота о сотрудниках вошла в бизнес-стратегию компании. К 2022 году мы планируем внедрить и передовые инструменты корпоративного благополучия.

Участники программы стажировок Звезды Балтики

Большое внимание уделяется и привлечению молодых специалистов в компанию. На это направлены оплачиваемые программы стажировок: «Звезды Балтики» – для студентов последних курсов и выпускников бизнес-направлений и «Управляй будущим» – для обучающихся по техническим специальностям. В 2019 году по программам «Звезды Балтики» и «Управляй будущим» открыто 82 вакансии в 10 городах России, в том числе и в Самаре. Всю информацию о том, что нужно для трудоустройства, читайте на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU