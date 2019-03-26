В центре Самары из-за легкоатлетического забега перекроют четыре улицы

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-26T16:17:55+03:00

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В следующее воскресенье, 7 апреля, в Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Из-за этого в центре города закроют проезд по нескольким улицам.

- Движение будет ограничено с 00:00 до 16:00 7 апреля по четырем улицам: по Максима Горького от Венцека до Вилоновской, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, по Северо-Восточной магистрали от Лесной до улицы Ново-Садовой и по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, - сообщили в администрации Самары.

Также на этих участках дорог с 18:00 6 апреля до 16:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Кроме того, ограничения затронут общественный транспорт. С 00:00 до 16:00 автобусы № 11, 61, 247 и 261 будут ходить в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU