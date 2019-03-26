Самарские приставы с начала 2019 года отправили домой 184 нелегальных мигрантов
Самарскую область продолжают «наводнять» нелегальные мигранты, а судебные приставы не перестают отправлять их на родину. Так, только с начала 2019 года из региона были выдворены 184 иностранца, причем 95 из них уехали домой за свой счет.
- За минувшую неделю за пределы региона и страны были отправлены 20 нелегальных мигрантов. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Нигерии, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, мигранты въезжают на территорию России через КПП, для чего виза не нужна. По закону они могут находиться в нашей стране не более 90 суток, однако зачастую иностранцы не спешат возвращаться на родину по истечению этого срока. За это нарушение предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также принудительное выдворение за пределы России. Вернуться в нашу страну такие иностранцы-нарушители смогут не ранее, чем через 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU