«БКС Брокер» поможет максимизировать прибыль

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-26T17:15:04+03:00

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Стандартные банковские вклады сегодня не могут заинтересовать потребителей, собравших накопления. Из-за высокой инфляции обычные ставки по вкладам теряют свою привлекательность: в лучшем случае можно лишь сохранить средства.

Многие начинают присматриваться к альтернативным вариантам размещения денежных средств. Одним из них является фондовый рынок. Доходность этих инструментов составляет около 20%. Руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов компании «БКС Брокер» Игорь Соболев приводит любопытную статистику. По его словам, в 2018 году на этот рынок вышли более 700 тысяч россиян.

Многие всерьёз интересуются данным направлением, но не обладают достаточными знаниями. Естественно, что всё начинается с выбора брокера. Главным показателем является надёжность и репутация. Специалисты подчёркивают, что, когда дело касается денег, важно доверять своему брокеру.

«БКС Брокер» - одна из ведущих компаний России в данной сфере. Она входит в группу БКС, которая существует с 1995 года и является крупнейшим брокером на Московской бирже. Сегодня услугами компании пользуются более 300 000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU