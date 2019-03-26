2019-03-26T20:10:13+03:00
Общество

Прекратила существование страховая компания «Астро-Волга-Мед», которая работала с полисами ОМС в Самарской области

Она присоединилась к АО «МАКС-М»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жителей региона просят не волноваться – никаких изменений для них это не принесетЖителей региона просят не волноваться – никаких изменений для них это не принесетФото: "КП" Архив
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Страховая компания «Асто-Волга-Мед», которая работала с полисами ОМС в Самарской области, перестала существовать. Она присоединилась к АО «МАКС-М». Об этом сообщает сайт Медицинской акционерной страховой компании. При этом жителей региона просят не волноваться – никаких изменений для них это не принесет.

- Обращаем внимание жителей Самарской области, что присоединение не влечет никаких изменений для застрахованных и гарантирует исполнение страховой организацией всех ранее взятых на себя обязательств. Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее АО СК «Астро-Волга-Мед», действительны, замены не требуют и обеспечивают получение медицинской помощи в полном объеме в рамках программ обязательного медицинского страхования на всей территории РФ, - говорится в сообщении.

Если же вы все-таки захотите перерегистрировать полис ОМС, сделать это можно в пунктах выдачи полисов «МАКС-М», которые расположены в медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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