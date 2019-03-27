В Самаре утвердили ЕДВ для работающих до-пенсионеров - ветеранов труда регионального значения

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-27T07:14:27+03:00

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В Самарской области утвердили поправки в закон "О ветеранах труда Самарской области". Согласно им назначается ЕДВ - единая денежная выплата - ветеранам труда регионального значения, которые достигли предпенсионного возраста (55- для женщин и 60 лет - для мужчин). Эти поправки подготовили по поручению Дмитрия Азарова в связи с тем, что увеличился пенсионный возраст

- Сегодня мы приняли закон, который уравнял работающих и неработающих ветеранов труда в праве получать ЕДВ. Это вопрос социальной справедливости, - отметил на заседании губернской Думы спикер Геннадий Котельников.

Для получения ЕДВ, размер которых рассчитывается индивидуально, пенсионер или работающий ветеран должен получать меньше 21 647 рублей. Это региональный критерий нуждаемости.

Напомним, что в январе 2017 года льготы для пенсионеров, которые продолжают трудиться, были серьезно урезаны. Осенью 2018-го часть выплат ветеранам труда вернули, но это не коснулось тех, кто получил звание ветеран труда после ноября 2018-го. Скорее всего, эти изменения должны коснуться и их. Но основная цель нововведений - дать льготы тем, кто раньше уже был бы на пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU