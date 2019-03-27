В Самаре 27 марта распределят свободные места в детских садах

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-27T08:33:09+03:00

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В среду, 27 марта, в Самаре пройдет очередной этап распределения мест в детских садах. Информацию о свободных местах в этих учреждениях можно посмотреть на портале образовательных услуг. Родители могут подать заявления на зачисление в не более чем 5 детских садов.

- Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. О предоставлении места ребенку родителям сообщат сами представители детского сада. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Родители смогут самостоятельно узнать результат распределения на портале образовательных услуг, заполнив поле индивидуальным номером обращения, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, что родители должны подтвердить свое согласие на зачисление ребенка в детский сад в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте. Для этого нужно будет обратиться в само учреждение. Для отказа от предоставленного места нужно будет обращаться уже в МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU