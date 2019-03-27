2019-03-27T08:47:09+03:00
Общество

В Самаре железнодорожный вокзал на час останется без подсветки

КбшЖД решила тоже присоединиться к международной акции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вокзал погрузится в темноту вечером 30 мартаВокзал погрузится в темноту вечером 30 мартаФото: Михаил ДЕНИСОВ
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В субботу, 30 марта, пройдет ежегодная международная акция "Час Земли", в рамках которой в сотнях городов на время отключат подсветки различные заведения культуры и обычные предприятия. Акцию поддержит и самарский железнодорожный вокзал.

- С 20:30 до 21:30 по местному времени на вокзале и административных зданиях будет отключена архитектурно-художественная подсветка. Мы призвали сотрудников всех служб и подразделений на 1 час выключить свет и другие электроприборы, - рассказали в Куйбышевской железной дороге.

Напомним, что "Час Земли" проводится Всемирным фондом дикой природы каждый год в последнюю субботу марта. Цель акции - привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды и изменениям климата. В Самаре, помимо ж/д вокзала, свою подсветку отключит еще и театр оперы и балета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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