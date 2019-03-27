В Самаре железнодорожный вокзал на час останется без подсветки
В субботу, 30 марта, пройдет ежегодная международная акция "Час Земли", в рамках которой в сотнях городов на время отключат подсветки различные заведения культуры и обычные предприятия. Акцию поддержит и самарский железнодорожный вокзал.
- С 20:30 до 21:30 по местному времени на вокзале и административных зданиях будет отключена архитектурно-художественная подсветка. Мы призвали сотрудников всех служб и подразделений на 1 час выключить свет и другие электроприборы, - рассказали в Куйбышевской железной дороге.
Напомним, что "Час Земли" проводится Всемирным фондом дикой природы каждый год в последнюю субботу марта. Цель акции - привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды и изменениям климата. В Самаре, помимо ж/д вокзала, свою подсветку отключит еще и театр оперы и балета.
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ИСТОЧНИК KP.RU