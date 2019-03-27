2019-03-27T09:07:30+03:00
Происшествия

В Самаре будут судить афериста, который "заработал" более 132 млн рублей при продаже элитных иномарок

Мужчину обвиняют в 22 эпизодах мошенничества
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина обманывал людей при покупке или продаже Toyota Camry, Lexus RX, Lexus NX, Toyota LC200Мужчина обманывал людей при покупке или продаже Toyota Camry, Lexus RX, Lexus NX, Toyota LC200
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 35-летний местный житель, которого обвиняют в 22 мошенничествах с дорогими иномарками.

- В 2017 году мужчина, выдавая себя за представителя ООО «Тойота Мотор», вводил в заблуждение людей, обещая помочь в приобретении автомобилей Toyota Camry, Lexus RX, Lexus NX, Toyota LC200 со большой скидкой, а также реализовать по системе Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене. На самом деле ничего из этого он выполнить не мог. Таким образом обвиняемых обманул нескольких человек и похитил у них более 132 миллионов рублей, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд. Сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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