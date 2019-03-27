В Самарской области алиментщицу на полгода отправили в колонию

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-27T09:23:23+03:00

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Жительница Елховского района, которая задолжала своему сыну 200 тысяч рублей, полгода проведет в исправительной колонии. Такое суровое наказание женщина получила после того, как долго не платила алименты и проигнорировала решение суда.

- Женщину обязали выплачивать своему ребенку деньги на содержание, однако она этого не делала. В итоге суд назначил ей 30 часов обязательных работ. Но даже после этого женщина не стала платить алименты. Все закончилось тем, что в отношении должницы было возбуждено уголовное дело, а затем ее лишили свободы на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Однако эта мера тоже не помогла наставить непутевую мать на правильный путь. Она даже не попыталась трудоустроиться. В отношении женщины было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз суд постановил отправить алиментщицу в исправительную колонию уже на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU