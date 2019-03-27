Самарцев зовут в 19-дневный круиз до Санкт-Петербурга на теплоходе «Федор Достоевский»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-27T09:24:20+03:00

В самой Северной столице предлагают провести два дня

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Жителей Самарской области приглашают в уникальный круиз до Санкт-Петербурга. Четырехпалубный теплоход «Федор Достоевский» за 19 дней посетит Казань, Чебоксары, Городец, Ярославль, Горицы, Сортавалу, Валаам, Санкт-Петербург (остановится на 2 дня), Лодейное Поле, Мандроги, Кижи, Кузино, Коприно, Рыбинск, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Свияжск, Казань и вернется в Самару.

- В круизе помимо обычных экскурсий всех желающих ждут мосты Петербурга, экскурсия в Кронштадт, поездка в Океанариум, а также новинка – посещение Эрмитажа, экскурсии в Кижи, мраморный карьер «Рускеалла», водопад «Кивач» и деревянное зодчество в Кижах - рассказали организаторы круиза. Кроме этого,

Путешествие начнется 8 июля, а завершится 26 июля. Обратите внимание, что весь апрель на бронирование круиза действует скидка 12%.

Забронировать этот или любой другой круиз можно на сайте ТК «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU