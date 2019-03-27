Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТРК «Амбар» тушили «пожар» в кинозале

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-27T09:41:13+03:00

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Во вторник утром, 26 марта, в торгово-развлекательном комплексе «Амбар», расположенном на Южном шоссе в Самаре, произошел пожар. Возгорание началось в кинотеатре в помещении кинозала № 4. Именно так звучала легенда учений, которые проводило ГУ МЧС по Самарской области.

- Всего в учении принимали участие 52 пожарных и 11 единиц спецтехники. Из здания было эвакуировано более 400 человек, а также был спасен один условный пострадавший, - сообщили в оперативном ведомстве.

Сотрудники МЧС проверили все помещения, а также отработали действия по тушению предполагаемого пожара и взаимодействие с другими службами города и представителями торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU