Под Самарой полицейские нашли схрон с оружием и 1,5 кг взрывчатки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-27T09:56:18+03:00

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В Самарской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.

- Мужчина был задержан в одном из поселков Волжского района. При нем были найдены автомат Калашникова и боекомплект к нему. В дальнейшем полицейские обнаружили и принадлежащий мужчине схорн с оружием. В нем полицейские нашли 9 единиц огнестрельного оружия, около 300 патронов различного калибра и 1,5 кг взрывчатого вещества, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Экспертиза показала, что все это оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется предварительное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU