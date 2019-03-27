В Самарской области на время паводка закроют 5 низководных мостов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-27T10:14:38+03:00

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Дороги и мосты в Самарской области готовят к весеннему паводку. Предполагается, что он начнется в начале апреля. Дорожники уже закончили осмотр дорог, убрали снег с обочин, а также прочистили 92% водопропускных труб. Что касается мостов, в частности низководных, то они взяты под особый контроль.

- В министерстве транспорта и автомобильных дорог создана специальная противопаводковая комиссия. В период паводка она перейдет на круглосуточный режим работы, - рассказал замглавы ведомства Андрей Спиридонов.

По словам представителей «АСАДО», на время разлива большой воды все низководные мосты в регионе будут закрыты. С них снимут все перильные ограждения. Такая работа уже проведена на мосту через реку Большой Иргиз в селе Мосты Пестравского района. Местных жителей будут переправлять с помощью лодок. Что касается других низководных мостов, которые проложены через реки Иргиз, Каралык, Сок и Раковка, то там будет организована временная схема движения. На время затопления машины пустят в объезд и установят специальные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU