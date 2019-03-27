В полиции назвали средний размер взятки в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-27T11:52:53+03:00

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Начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Александр Винников рассказал об итогах работы полиции за 2018 год. Особое внимание он уделил раскрытию преступлений, связанных со взяточничеством, незаконным производством и оборотом алкоголя, а также организацией и проведением азартных игр.

- В 2018 году в регионе было выявлено 68 случаев взяточничества, причем незаконные вознаграждения получали чаще, чем их предлагали. Средний размер взятки составил 226 тысяч рублей, - сообщил 26 марта на заседании в губдуме Александр Винников. К слову, в 2017 году средний размер взятки в Самарской области составлял около 80 тысяч рублей.

Что касается других преступлений, то за минувший год полицейские выявили 64 случая незаконной организации и проведения азартных игр, закрыли 31 игровой клуб и изъяли 972 игровых автомата; также они возбудили 48 дел по факту незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции и изъяли около 17 тысяч литров поддельного алкоголя. Большинство дел было успешно раскрыто. В целом же в 2018 году число преступлений, совершенных в регионе, снизилось почти на 6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU