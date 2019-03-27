2019-03-27T11:52:53+03:00
Общество

В полиции назвали средний размер взятки в Самарской области

За последний год размер незаконного вознаграждения заметно подрос
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

Начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Александр Винников рассказал об итогах работы полиции за 2018 год. Особое внимание он уделил раскрытию преступлений, связанных со взяточничеством, незаконным производством и оборотом алкоголя, а также организацией и проведением азартных игр.

- В 2018 году в регионе было выявлено 68 случаев взяточничества, причем незаконные вознаграждения получали чаще, чем их предлагали. Средний размер взятки составил 226 тысяч рублей, - сообщил 26 марта на заседании в губдуме Александр Винников. К слову, в 2017 году средний размер взятки в Самарской области составлял около 80 тысяч рублей.

Что касается других преступлений, то за минувший год полицейские выявили 64 случая незаконной организации и проведения азартных игр, закрыли 31 игровой клуб и изъяли 972 игровых автомата; также они возбудили 48 дел по факту незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции и изъяли около 17 тысяч литров поддельного алкоголя. Большинство дел было успешно раскрыто. В целом же в 2018 году число преступлений, совершенных в регионе, снизилось почти на 6%.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

"Может, наши потомки будут умнее": Самара теряет здание Реального училища, в котором учились Толстой, Головкин и лауреат нобелевской премии Семенов

00:00
00:00

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

«Я уже и забыл, что дома может быть так тихо!» Как новые пластиковые окна в Самаре делают человека счастливым

Оказывается, изменить жизнь к лучшему могут даже новые пластиковые окна в Самаре, если они, конечно, подобраны с душой и установлены по всем правилам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьникам Самарской области собираются добавить еще один предмет
«Позор в чем?»: в минспорте Самарской области прокомментировали ситуацию с академией имени Коноплева после выпуска «КраСавы»
В самарские суды с начала 2019 года пытались пронести более 5,5 тысяч запрещенных предметов
Под Новокуйбышевском водитель «Приоры» сбил на «зебре» школьника
В Тольятти пойдет лекция об архитектуре советского модернизма в городе
Выписывал себе доплаты и учился на бюджетные деньги: в Самаре экс-директора санатория заподозрили в ущербе на 7 млн рублей
Детский инклюзивный парк возле «Самара Арены» откроется летом 2019 года
Не пропустил при развороте: в Самарской области после столкновения с грузовиком погиб пенсионер
В Самарской области прокуроры требуют закрыть сайты с сырами из Германии и Украины
В Самарской области полицейские разыскивают бомжа-хулигана
В Самару с мастер-классом приедет автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев
В Самаре ищут бородатого мужчину, который устроил конфликт с таксистом на Московском шоссе
Лидер аккумуляторной отрасли в России - АКОМ – принял участие в 28-й Международной специализированной выставке «Автономные источники тока»
В Самарской области на время паводка закроют 5 низководных мостов
Под Самарой полицейские нашли схрон с оружием и 1,5 кг взрывчатки
Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТРК «Амбар» тушили «пожар» в кинозале
Самарцев зовут в 19-дневный круиз до Санкт-Петербурга на теплоходе «Федор Достоевский»
В Самарской области алиментщицу на полгода отправили в колонию
В Самаре будут судить афериста, который "заработал" более 132 млн рублей при продаже элитных иномарок
В Самаре железнодорожный вокзал на час останется без подсветки
В Самаре 27 марта распределят свободные места в детских садах
В Самаре утвердили ЕДВ для работающих до-пенсионеров - ветеранов труда регионального значения
Улицу Лейтенанта Шмидта в Самаре реконструируют
Кровь на стенах подъезда: в Самаре пьяница-внук систематически избивает свою пожилую бабушку
Прекратила существование страховая компания «Астро-Волга-Мед», которая работала с полисами ОМС в Самарской области