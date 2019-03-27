Лидер аккумуляторной отрасли в России - АКОМ – принял участие в 28-й Международной специализированной выставке «Автономные источники тока»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-27T10:50:44+03:00

Ее участниками стали свыше шести десятков ведущих предприятий не только из России, но и Европы, Азии, Китая, Америки и других стран

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В Москве завершилась 28-я Международная специализированная выставка «Автономные источники тока». Как и в прошлые годы, ее организаторами выступили Международная ассоциация производителей химических источников тока «ИНТЕРБАТ» и Национальная ассоциация производителей «РУСБАТ». А участниками стали свыше шести десятков ведущих предприятий не только из России, но и Европы, Азии, Китая, Америки и других стран.

Группа компаний «АКОМ» традиционно стала одним из основных экспонентов выставки. Посетители и участники выставки отметили стенд компании, его инновационность, технологичность и креативность. Так и должен быть представлен лидер по производству аккумуляторов в России. На экспозиции «АКОМ» можно было ознакомиться с уже хорошо зарекомендовавшими себя линейками выпускаемых батарей, а также с новинками – РУСБАТ и РУСБАТ+. Кроме того, была представлена инновационная разработка – АКБ «ULTIMATUM AGM». Лидер аккумуляторного производства – «АКОМ» первым в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM. Уже в апреле этого года данная батарея поступит в продажу.

Также посетители стенда могли ознакомиться с концепцией «АКОМ-покоритель стихий». В 2018 году «АКОМ» стал активным участником экспедиции на Северный полюс, где в экстремальных условиях был протестирован и показал отличную работу аккумулятор АКОМ+EFB. В планах компании продолжать покорять экстремальные маршруты и уже в этом году планируется путешествие к подножью вулкана для демонстрации работоспособности аккумуляторов завода «АКОМ» в суровых условиях.

АКОМ стал не только основным участником международной выставки, но и ее полноправным организатором. Так, в первый день мероприятия, «АКОМ» организовал и провел сессию по маркетингу аккумуляторного производства и GR-диспут [1]: выбор производителей химических источников тока – господдержку получать (,) нельзя (,) отказаться. В рамках деловой программы были освещены вопросы по ситуации на российском и мировом рынках аккумуляторных батарей, тенденции на рынке автопроизводителей, озвучены итоги 2018 года и прогнозы отрасли на ближайшие годы. Участники смогли ознакомиться с технологиями проведения маркетинговых исследований и аналитикой рынка аккумуляторных батарей. Кроме того, «АКОМ» рассказал об основных маркетинговых каналах для выстраивания эффективной коммуникации с потребителями батарей.

стенд АО «Группа компаний АКОМ»

Как известно, «АКОМ» является не только лидером по объемам продаж и производства автомобильных стартерных аккумуляторных батарей в России, но и привлечению и использованию финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

В рамках GR-диспута были рассмотрены и обсуждены темы по государственной поддержке участников отрасли, содействию развития отрасли и экспансии на мировом рынке через приоритетные и национальные проекты, а также «АКОМ» рассказал о своем успешном опыте по взаимодействию с органами власти и запуске GR-центра для оказания содействия промышленным предприятиям в привлечении мер государственной поддержки, что позволит экономить более 1,0 млн. руб. в год и обеспечит возврат на каждый вложенный рубль инвестиций 10 копеек из госбюджета.

«АКОМ» всегда ставит перед собой самые амбициозные цели, среди которых Глобальная компания – Глобальный бренд, и создание GR-центра закрепит эту цель, ведь глобальная компания действует, в том числе, в интересах и на благо делового сообщества!

По итогам проведенных сессий, «АКОМ» продемонстрировал, что полностью обладает информацией о рынке химических источников тока, его тенденциях и перспективах развития. А также владеет профессиональными компетенциями для оказания влияния на изменения аккумуляторной отрасли в России. В ходе деловой части «АКОМ» еще раз подтвердил, что является лидером не только в производстве аккумуляторных батарей, но и в таких направлениях, как Маркетинг и GR. Но самое главное, «АКОМ» готов развиваться и делиться накопленным опытом и знаниями с предприятиями-производителями химических источников тока для консолидации отрасли.

Заседание Совета директоров предприятий отрасли ХИТ

В ходе выставки состоялось ежегодное заседание Совета директоров предприятий отрасли химических источников тока, на котором рассматривались вопросы, влияющие на развитие отрасли, в равной степени, затрагивающие всех российских производителей, среди которых основными являются сырьевая безопасность для изготовления свинцово-кислотных источников тока, повышение размера экологического сбора на свинцовые аккумуляторы, снижение уровня импортозависимости как в отношении поставок источников тока на отечественный рынок, так и за счет повышения уровня локализации производимой продукции и др. По итогам заседания составлен протокол с принятыми решениями, направленными на создание благоприятных условий развития отрасли.

Также состоялись собрания членов Международной ассоциации «Интербат» и Ассоциации «РУСБАТ», в состав которых входит АО «ГК АКОМ».

Участие в подобных мероприятиях позволяет установить новые деловые контакты, укрепить партнерские связи и вместе найти новый импульс в развитие аккумуляторной промышленности в России.

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[1] Government relations (GR) – (перевод с англ. яз.) взаимодействие с органами государственной власти

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ИСТОЧНИК KP.RU