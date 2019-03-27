2019-03-27T11:06:57+03:00
Общество

В Самаре ищут бородатого мужчину, который устроил конфликт с таксистом на Московском шоссе

Полиция проводит проверку по обращению водителя такси
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре полицейские разыскивают пассажира такси, у которого произошел конфликт с водителем. По предварительным данным, все произошло около трех часов ночи 26 марта на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. По словам очевидцев, полицейские перекрывали там движение из-за сообщения о минировании машины такси. Насколько известно, после поездки с агрессивным клиентом таксист написал заявление в полицию. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, сейчас по данному факту ведется проверка и устанавливается личность пассажира.

Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения. Особые приметы: вертикальный шрам на правой брови и борода. Был одет в темную, короткую кожаную куртку со светлым меховым воротником и темные брюки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в дежурную часть ОП № 5 по телефону: 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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