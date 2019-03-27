В Самару с мастер-классом приедет автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-27T11:10:44+03:00

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В Самару с мастер-классом «Как продавать в России больше всех» приедет бизнес-спикер по продажам, автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев. Он выступит 16 апреля.

- Я гарантирую, что за все время проведения мастер-класса в Самаре ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы до боли знакомы каждому управленцу, - уверяет Максим Батырев. - Именно практический подход к контенту выделяет меня на общем фоне известных спикеров.

Организаторы уверены – мастер-класс учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности, такие как эмоциональная закрытость, ранимое эго, неумение слышать, экспертная позиция и «дикое желание быть героями».

- На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры, - рассказывают организаторы. - За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте и по телефону (8446)214-01-81.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU