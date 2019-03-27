В Самарской области полицейские разыскивают бомжа-хулигана
Полиция Сызранского района разыскивает 48-летнего уроженца Октябрьска Сергея Дружбина, который не имеет определенного места жительства.
- Мужчина подозревается в хулиганстве, совершенном с применение взрывчатых веществ или взрывных устройств, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, сообщить об этом в ближайших отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 98-46-02; 8 (8464) 35-58-50 либо 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).
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ИСТОЧНИК KP.RU