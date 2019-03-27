В Самарской области прокуроры требуют закрыть сайты с сырами из Германии и Украины

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-27T11:47:12+03:00

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием заблокировать сайты с санкционной продукцией Фото: Архив "КП"

Продукция из этих стран запрещена к ввозу на территорию России

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Куйбышевская транспортная прокуратура требует через суд заблокировать сайты, на которых продаются санкционные сыры из стран Евросоюза.

- Сайты с запрещенной к ввозу продукцией были выявлены в ходе мониторинга сети интернет. В частности, прокуроры нашли предложения о продаже сыров, произведенных в Голландии, Финляндии, Германии, Польши и Украины, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении в суде. Если служители Фемиды признают информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ, то доступ к ним будет закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU