Не пропустил при развороте: в Самарской области после столкновения с грузовиком погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-27T12:00:21+03:00

Медики пытались спасти мужчину, но его травмы оказались несовместимы с жизнью

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Во вторник, 26 марта, примерно в 11:00 на 1117 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Volvo.

- За рулем легкового автомобиля находился 77-летний мужчина. По предварительной версии, пенсионер при развороте не уступил дорогу грузовику, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель легковушки получил серьезные травмы, с которыми его увезли в больницу. К сожалению, медики не смогли спасти пенсионера. Он скончался. По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU