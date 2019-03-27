2019-03-27T13:00:37+03:00
Происшествия

Выписывал себе доплаты и учился на бюджетные деньги: в Самаре экс-директора санатория заподозрили в ущербе на 7 млн рублей

Руководителя учреждения уличили в превышении должностных полномочий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Директору санатория грозит уголовное наказание за незаконное расходование бюджетных денегДиректору санатория грозит уголовное наказание за незаконное расходование бюджетных денегФото: Архив "КП"
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В Самаре бывший директор ГБУ «Санаторий Поволжье» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло ущерб почти на 7 млн рублей.

- Было установлено, что в 2012 году мужчина незаконно за счет учреждения оплатил свое обучение в одном из медицинских вузов Самары на общую сумму 418 тысяч рублей. А с 2016 по 2018 год директор санатория установил себе доплаты к заработной плате в 5% и 15%. Кроме того, из средств организации ему компенсировали затраты на мобильную связь, обслуживание и мойку личного автомобиля, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Также сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководитель санатория продал служебные экскаватор-бульдозер и автомобиль, чем причинил ущерб на сумму около 4,5 млн рублей.

По всем выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие. Ход расследования контролирует прокуратура Октябрьского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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