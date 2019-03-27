2019-03-27T13:00:40+03:00
Общество

В Тольятти пойдет лекция об архитектуре советского модернизма в городе

Ее прочтет архитектор и исследователь истории архитектуры Михаил Солодилов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Вход свободныйВход свободный
Изменить размер текста:

В Тольятти пройдет лекция для горожан об архитектуре советского модернизма в городе. На Тольятти взглянут с точки зрения истории архитектуры, градостроительной науки и теории искусства. Лекция пройдет 5 апреля в 19:00 в ДК «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12, прочтет ее архитектор и исследователь истории архитектуры Михаил Солодилов.

- Будет предпринята попытка определения причинной сущности, сформировавшей отечественную версию современной архитектуры с обзором периода советского авангарда в архитектуре 20-30-х годов, наиболее повлиявшим на образ современного Тольятти, - рассказывают организаторы лекции. - Ожидается освещение архивного материала, накопленного группой «Советский модернизм Тольятти» за несколько лет: архивные чертежи, документы, интересные факты и методы работы с историко-архитектурным наследием.

Вход свободный, однако предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте ДК «Тольяттиазот».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьникам Самарской области собираются добавить еще один предмет
«Позор в чем?»: в минспорте Самарской области прокомментировали ситуацию с академией имени Коноплева после выпуска «КраСавы»
В самарские суды с начала 2019 года пытались пронести более 5,5 тысяч запрещенных предметов
Под Новокуйбышевском водитель «Приоры» сбил на «зебре» школьника
Выписывал себе доплаты и учился на бюджетные деньги: в Самаре экс-директора санатория заподозрили в ущербе на 7 млн рублей
Детский инклюзивный парк возле «Самара Арены» откроется летом 2019 года
Не пропустил при развороте: в Самарской области после столкновения с грузовиком погиб пенсионер
В Самарской области прокуроры требуют закрыть сайты с сырами из Германии и Украины
В Самарской области полицейские разыскивают бомжа-хулигана
В Самару с мастер-классом приедет автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев
В Самаре ищут бородатого мужчину, который устроил конфликт с таксистом на Московском шоссе
Лидер аккумуляторной отрасли в России - АКОМ – принял участие в 28-й Международной специализированной выставке «Автономные источники тока»
В полиции назвали средний размер взятки в Самарской области
В Самарской области на время паводка закроют 5 низководных мостов
Под Самарой полицейские нашли схрон с оружием и 1,5 кг взрывчатки
Эвакуировали 400 человек: в Самаре в ТРК «Амбар» тушили «пожар» в кинозале
Самарцев зовут в 19-дневный круиз до Санкт-Петербурга на теплоходе «Федор Достоевский»
В Самарской области алиментщицу на полгода отправили в колонию
В Самаре будут судить афериста, который "заработал" более 132 млн рублей при продаже элитных иномарок
В Самаре железнодорожный вокзал на час останется без подсветки
В Самаре 27 марта распределят свободные места в детских садах
В Самаре утвердили ЕДВ для работающих до-пенсионеров - ветеранов труда регионального значения
Улицу Лейтенанта Шмидта в Самаре реконструируют
Кровь на стенах подъезда: в Самаре пьяница-внук систематически избивает свою пожилую бабушку
Прекратила существование страховая компания «Астро-Волга-Мед», которая работала с полисами ОМС в Самарской области