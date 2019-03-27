В Тольятти пойдет лекция об архитектуре советского модернизма в городе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-27T13:00:40+03:00

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В Тольятти пройдет лекция для горожан об архитектуре советского модернизма в городе. На Тольятти взглянут с точки зрения истории архитектуры, градостроительной науки и теории искусства. Лекция пройдет 5 апреля в 19:00 в ДК «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12, прочтет ее архитектор и исследователь истории архитектуры Михаил Солодилов.

- Будет предпринята попытка определения причинной сущности, сформировавшей отечественную версию современной архитектуры с обзором периода советского авангарда в архитектуре 20-30-х годов, наиболее повлиявшим на образ современного Тольятти, - рассказывают организаторы лекции. - Ожидается освещение архивного материала, накопленного группой «Советский модернизм Тольятти» за несколько лет: архивные чертежи, документы, интересные факты и методы работы с историко-архитектурным наследием.

Вход свободный, однако предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте ДК «Тольяттиазот».

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ИСТОЧНИК KP.RU