В самарские суды с начала 2019 года пытались пронести более 5,5 тысяч запрещенных предметов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-27T13:50:37+03:00

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Жители Самарской области не оставляют попыток пронести в здания суда какие-нибудь колюще-режущие предметы или газовые баллончики. Только с начала 2019 года приставы предотвратили пронос 5 тысяч 582 запрещенных предметов.

- Запрещенные предметы, как правило, люди проносят в карманах, сумках или других личных вещах. Обычно посетители судов соглашаются оставить их за пределами здания, но бывают и те, кто пытается проигнорировать требование приставов. Их приходится привлекать к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, с начала этого года были привлечены к ответственности уже 132 нарушителя правил, установленных в суде. Кроме того, было составлено 187 протоколов на людей, которые мешали работе судебных приставов. За последнее предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU