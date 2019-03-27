2019-03-27T14:06:36+03:00
Спорт

«Позор в чем?»: в минспорте Самарской области прокомментировали ситуацию с академией имени Коноплева после выпуска «КраСавы»

По словам представителей министерства, академии выделяют в два раза больше денег, чем другим футбольным школам региона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/academykonoplevaФото: vk.com/academykonopleva
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В министерстве спорта Самарской области прокомментировали ситуацию с академией имени Юрия Коноплева в Тольятти. Напомним, недавно вышел выпуск YouTube-блога «КраСава» (автор – бывший футболист «Крыльев Советов» Евгений Савин), посвященный этой футбольной школе. Судя по нему, академия переживает не лучшие времена.

С критикой на региональный минспорт обрушился местный житель Даниил, который написал следующее: «Позор самарским обещателям. Зато мундиаль провели успешно, да, Дмитрий Игоревич [Азаров]?».

На критику в министерстве спорта отреагировали так:

- Даниил, добрый день! Позор в чем? Проблемы «Академии» прекрасно нам известны. И будут решаться по мере возможностей. Позор в том, что когда прежние спонсоры прекратили финансирование «Академии», менеджеры распродали всех футболистов, регион не допустил закрытия школы? Или позор в том, что регион выкупил имущественный комплекс «Академии», принадлежавший частным лицам, за 250 млн. рублей? Или позор в том, что регион ежегодно выделяет «Академии» 118 млн. рублей (в 2 раза больше, чем ряду других спортивных школ, где занимаются тоже дети, только их там в 2 раза больше)? Что касается материально-технической базы «Академии», то было заменено поле в манеже, отремонтирована котельная. В 2018 году были изысканы средства на замену футбольного поля. Но прежнее руководство «Академии» не смогло своевременно оформить документы на субсидию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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