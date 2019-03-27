Школьникам Самарской области собираются добавить еще один предмет

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-27T14:13:30+03:00

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В школах Самарской области появится новый предмет. Ученикам начнут преподавать историю родного края. Об этом в среду, 27 марта, сообщил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Школа должна прививать ученикам любовь к родному краю. Поэтому мы будем знакомить детей с известными деятелями, именами которых названы многие улицы и площади городов. Новый предмет планируется внести в региональный образовательных стандарт уже в этом году, - отметил руководитель области.

Добавим, что 2019 год отметится не только внедрением еще одного предмета в учебную программу, но и открытием трех новых школ. Они появятся в поселке Стройкерамика, в микрорайоне Южный город и в поселке Мехзавод.

ИСТОЧНИК KP.RU