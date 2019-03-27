2019-03-27T14:38:36+03:00
Общество

Многодетному военному из Тольятти выделили около 10 млн рублей на покупку жилья

Сертификат военному вручили на плацу во время торжественного митинга
Анастасия ФИЛАТОВА
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Многодетный майор сможет потратить деньги на покупку или строительство собственного жилья / Фото: пресс-служба ЦВОМногодетный майор сможет потратить деньги на покупку или строительство собственного жилья / Фото: пресс-служба ЦВО
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Военнослужащему отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа предоставили субсидию на покупку или строительство жилья. Сертификат на 9,2 млн рублей многодетному майору вручили прямо на плацу воинской части в Тольятти.

- Военный получил свидетельство из рук начальника Самарского отдела Центррегионжилье Игоря Самсонова и командира бригады полковника Альберта Омарова на торжественном митинге, посвященном 75-летию соединения особого назначения, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Добавим, что на мероприятии также были открыты бюсты командиру отряда, Герою Советского Союза Георгию Дикуну, который уничтожил более 1 тысячи гитлеровцев в 1945 году, а также участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе Героям России старшему лейтенанту Алексею Дергунову и старшине Антону Ушакову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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