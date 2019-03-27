Многодетному военному из Тольятти выделили около 10 млн рублей на покупку жилья
Военнослужащему отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа предоставили субсидию на покупку или строительство жилья. Сертификат на 9,2 млн рублей многодетному майору вручили прямо на плацу воинской части в Тольятти.
- Военный получил свидетельство из рук начальника Самарского отдела Центррегионжилье Игоря Самсонова и командира бригады полковника Альберта Омарова на торжественном митинге, посвященном 75-летию соединения особого назначения, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Добавим, что на мероприятии также были открыты бюсты командиру отряда, Герою Советского Союза Георгию Дикуну, который уничтожил более 1 тысячи гитлеровцев в 1945 году, а также участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе Героям России старшему лейтенанту Алексею Дергунову и старшине Антону Ушакову.
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ИСТОЧНИК KP.RU