Многодетному военному из Тольятти выделили около 10 млн рублей на покупку жилья

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-27T14:38:36+03:00

Многодетный майор сможет потратить деньги на покупку или строительство собственного жилья / Фото: пресс-служба ЦВО

Сертификат военному вручили на плацу во время торжественного митинга

Изменить размер текста: A A

Военнослужащему отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа предоставили субсидию на покупку или строительство жилья. Сертификат на 9,2 млн рублей многодетному майору вручили прямо на плацу воинской части в Тольятти.

- Военный получил свидетельство из рук начальника Самарского отдела Центррегионжилье Игоря Самсонова и командира бригады полковника Альберта Омарова на торжественном митинге, посвященном 75-летию соединения особого назначения, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Добавим, что на мероприятии также были открыты бюсты командиру отряда, Герою Советского Союза Георгию Дикуну, который уничтожил более 1 тысячи гитлеровцев в 1945 году, а также участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе Героям России старшему лейтенанту Алексею Дергунову и старшине Антону Ушакову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прошу бога, чтобы вам никогда не нужно было стрелять»: в Самарской области отпраздновали юбилей бригады спецназа ЦВО

Военнослужащие показали, что они умеют делать, а командир бригады доказал: он жив, несмотря на сообщения недружественных СМИ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU