2019-03-27T15:02:53+03:00
Общество

В Самаре ожидается «спокойный паводок», но с угрозой подтопления четырех районов

Для снижения рисков возникновения ЧП во время половодья в городе стартовали специальные тренировки
Анастасия ФИЛАТОВА
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В зону риска попали Куйбышевский, Красноглинский, Самарский и Железнодорожный районыВ зону риска попали Куйбышевский, Красноглинский, Самарский и Железнодорожный районыФото: Антон СЕНЬКО
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В среду, 27 марта, в Самаре стартовали тренировки к предстоящему весеннему половодью, который начнется в начале апреля.

- Несмотря на то, что в этом году снега в 1,5 раза больше установленной нормы, по всем прогнозам в городе ожидается «спокойный паводок». Вместе с тем существует угроза подтопления Куйбышевского, Красноглинского, Железнодорожного и Самарского районов, - сообщили управлении гражданской защиты Самары.

Первая тренировка сегодня прошла в Куйбышевском районе, где ожидается максимальный уровень подтопления. В рамках учений специалисты развернули оперативный штаб, проверили систему оповещения и эвакуации населения, а также отработали другие действия по защите людей и объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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