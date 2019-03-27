Шесть покупок, которые самарцу лучше оплатить со счета мобильного

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-27T15:16:23+03:00

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При интернет-шопинге вводить каждый раз данные своей банковской карты неудобно, да и не всегда безопасно. Эксперты рекомендуют использовать для стихийных покупок в интернете мобильный счет смартфона. "КП-Самара" вместе с МТС составили подборку популярных сервисов, расплатиться за которые можно со счёта вашего мобильного номера.

1. Магазины приложений App Store и Google Play

Чтобы купить в магазине приложений, например, электронную книгу, нужно выбрать в способах оплаты вашего мобильного оператора и ввести пароль от аккаунта. Оплата пройдет автоматически, квитанцию вы получите на электронную почту.

2. Онлайн-магазин Aliexpress

Этот крупнейший онлайн-магазин привлекателен не только своим ассортиментом и ценами, но и возможностью оплатить покупки с лицевого счёта абонента с формальной комиссией менее 1%. На последней стадии оформления заказа выберите вариант «Мобильный платёж». Для этого нажмите на «Показать все способы оплаты». Введите свой мобильный номер и нажмите «Подтвердить и оплатить». После ввода номер вам придёт SMS, которое поможет вам завершить покупку.

3. Книжный онлайн-магазин «ЛитРес»

Огромная библиотека электронных книг регулярно радует любителей чтения последними новинками. И заплатить за очередной бестселлер можно, выбрав в верхнем меню вариант «Со счёта телефона» — такой способ добавит к стоимости покупки всего 10 рублей.

4. Сайт объявлений о продаже вещей Avito

На те же мизерные 10 рублей при оплате с мобильного счёта увеличится для вас стоимость товаров на Avito — и никаких заморочек с банковскими картами и шансов встретиться с мобильными мошенниками.

5. Онлайн-кинотеатры ivi и Okko

Ставшие популярными сегодня онлайн-кинотеатры теперь также принимают оплату со счета мобильного телефона. Например, через сервис ivi.ru часть фильмов можно смотреть бесплатно, часть – по подписке, а кое-что — совершив разовый платёж. Третий вариант: авторизуетесь через социальную сеть, электронную почту или по номеру телефона, выбираете вариант оплаты «SMS с комиссией», вводите номер телефона и нажимаете «Оплатить». Комиссия составит менее 10%.

6. Взносы в благотворительные фонды

Очень многие благотворительные фонды принимают пожертвования с мобильного счёта — «АЛЁША», «РусФонд» и другие. При оформлении взноса ищите способ оплаты с помощью мобильного телефона, выбирайте своего оператора и следуйте инструкциям. В зависимости от выбранного фонда, комиссия за такой взнос либо не будет взиматься вообще, либо составит скромные 10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU