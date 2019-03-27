Два хоккеиста «Лады» получили вызов в сборную Белоруссии

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-27T15:25:34+03:00

Вячеслав Андрющенко и Роман Дюков будут готовиться с национальной командой к чемпионату мира

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Два хоккеиста тольяттинской «Лады» получили вызов в сборную Белоруссии. Вячеслав Андрющенко и Роман Дюков получили вызов в национальную команду для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба «Лады».

- Учебно-тренировочный сбор национальной команды Белоруссии по хоккею с шайбой будет проходить в Минске и Астане в период с 28 марта по 28 апреля 2019 года. Сам чемпионат мира пройдет в Казахстане с 29 апреля по 6 мая, - рассказали в «Ладе».

Напомним, ХК «Лада» вылетел в этом сезоне ВХЛ после первого раунда плей-офф. Тольяттинцы уступили красноярскому «Соколу».

ИСТОЧНИК KP.RU