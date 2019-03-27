Самарских бизнесменов призвали вложиться в реконструкцию драмтеатра

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-27T15:32:23+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал общественность принять активное участие в обсуждении и в выборе проекта реконструкции театра драмы имени Максима Горького. Также глава региона попросил поучаствовать в этом вопросе и бизнесменов.

- Нужно вспомнить о традициях меценатства. Ведь когда-то театр строился именно так, - сказал Дмитрий Азаров в своем послании жителям Самарской области.

Напомним, предполагается, что реконструкция драмтеатра начнется не раньше 2020 года. Сейчас специалисты разрабатывают соответствующий проект. Ранее были предложены два варианта обновления здания театра: строительство пристроя и создание новой площадки под площадью Чапаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU