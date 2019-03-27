2019-03-27T15:32:23+03:00
Общество

Самарских бизнесменов призвали вложиться в реконструкцию драмтеатра

Глава региона посоветовал вспомнить о традициях меценатства
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас разрабатывается проект реконструкции здания театраСейчас разрабатывается проект реконструкции здания театраФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал общественность принять активное участие в обсуждении и в выборе проекта реконструкции театра драмы имени Максима Горького. Также глава региона попросил поучаствовать в этом вопросе и бизнесменов.

- Нужно вспомнить о традициях меценатства. Ведь когда-то театр строился именно так, - сказал Дмитрий Азаров в своем послании жителям Самарской области.

Напомним, предполагается, что реконструкция драмтеатра начнется не раньше 2020 года. Сейчас специалисты разрабатывают соответствующий проект. Ранее были предложены два варианта обновления здания театра: строительство пристроя и создание новой площадки под площадью Чапаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр культуры Сергей Филиппов о ремонте драмтеатра, фестивале «Рок над Волгой» и походах на спектакли

24 января глава минкульта встретился с журналистами в историческом парке "Россия - моя история" и рассказал про планы на 2019 год (подробности)

«Новый пристрой или подземка?»: в Самаре представили два варианта реконструкции здания драмтеатра

Работы по обновлению памятника архитектуры планируют начать в 2021 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через 10 дней штрафуйте всех! Дмитрий Азаров рассказал, как теперь будут наказывать нерадивые УК
Самарский строитель Владимир Кошелев стал врачом на экране
Самарцев приглашают на финал юниор-лиг КВН
Чем заинтересовали куйбышевские изобретатели шпионов ЦРУ: в Самаре продолжает работу VIII историко-архивный форум «Память о прошлом – 2019»
В Кировском районе Самары хотят построить школу на 200 мест
В Самаре многодетным семьям предложат ипотеку и проверят все участки, которые раньше выделяли им для строительства
Прием, посвященный мусорным проблемам, перенесли: изменилось время и место встречи жителей Сызрани и руководителя комитета ЖКХ
Жителя Сызрани оштрафовали за размещенное в соцсетях видео
«АИСТ» предлагает жителя Самарской области услуги интерактивного телевидения
"Хотите, чтобы владельцы коттеджей экономили?" Дмитрий Азаров объяснил, почему в регионе не могут перейти на подушевую оплату вывоза ТКО
«Несравнимый заряд позитива и свежего юмора»: звезды шоу «Однажды в России» приедут в Самару
В Самарской области собираются построить новое кладбище
Два хоккеиста «Лады» получили вызов в сборную Белоруссии
Шесть покупок, которые самарцу лучше оплатить со счета мобильного
В Самаре ожидается «спокойный паводок», но с угрозой подтопления четырех районов
Многодетному военному из Тольятти выделили около 10 млн рублей на покупку жилья
Школьникам Самарской области собираются добавить еще один предмет
«Позор в чем?»: в минспорте Самарской области прокомментировали ситуацию с академией имени Коноплева после выпуска «КраСавы»
В самарские суды с начала 2019 года пытались пронести более 5,5 тысяч запрещенных предметов
Под Новокуйбышевском водитель «Приоры» сбил на «зебре» школьника
В Тольятти пройдет лекция об архитектуре советского модернизма в городе
Выписывал себе доплаты и учился на бюджетные деньги: в Самаре экс-директора санатория заподозрили в ущербе на 7 млн рублей