СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-27T15:53:59+03:00

Уже объявлен аукцион на разработку проекта строительства этого объекта

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В Самарской области собираются построить новое кладбище. Оно разместится в южной промышленной зоне Сызрани. Сейчас городские власти ищут подрядчика, который займется проектированием этого объекта.

- Заказчиком работ выступает МКУ «Сызраньстройзаказчик». Под строительство кладбища будет отведена территория площадью 40 га. На этом же участке разместится административно-бытовой комплекс с залом для прощания, - говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

На выполнение инженерных изысканий подрядчику планируют выделить 1,56 млн рублей. Деньги направят из городского бюджета. Победителя аукциона выберут 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU