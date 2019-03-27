«Несравнимый заряд позитива и свежего юмора»: звезды шоу «Однажды в России» приедут в Самару

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-27T16:00:49+03:00

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«Однажды в России!» - это уникальное шоу телеканала ТНТ, в котором популярных команд КВН собрались вместе, чтобы высмеять острые социальные проблемы, пороки общества и не только. Сейчас звезды этого проекта отправились в тур по стране. 17 апреля они выступят в Самаре на сцене ОДО.

Как уверяют организаторы, шоу «Однажды в России» – это ни с чем несравнимый заряд позитива и свежего юмора, понятного каждому зрителю. Зрители в зале почувствуют себя на заграничные курорты, а потом окажутся в российскую глубинку, посмеются над недовольной тещей или жадным полицейским, школьными и студентами, а затем побывают на гламурной вечеринки, познают тайны жизни олигархов и звезд, работников сферы производства и торговли. И все это, разумеется, в неизменно юмористической форме.

Возрастные ограничения 16+. Цена билета от 1000 до 3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU