"Хотите, чтобы владельцы коттеджей экономили?" Дмитрий Азаров объяснил, почему в регионе не могут перейти на подушевую оплату вывоза ТКО

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-27T16:24:29+03:00

Также губернатор рассказал, что сейчас на полигоны стали вывозить больше мусора на 40%

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В Самаре на полигоны стали вывозить на 40% больше отходов. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, это связано с тем, что после начала работы единого регоператора стало меньше злоупотреблений.

- Раньше примерно половина отходов не доезжала до свалок, все складировали в ближайшем лесу, на поляне. Было в области около 800 несанкционированных свалок. Мы эту работу начали даже позже, чем нужно. Количество отходов каждый год растет, сегодня полигоны уже переполнены, - подчеркнул проблему Дмитрий Азаров.

Также он отметил, что сейчас, конечно, в этой сфере много неразберихи. Людям не нравятся счета, которые выставляют с ошибками, соответственно, из-за этого низкая собираемость. В результате могут провалиться запланированные инвест-программы. Губернатор отметил, что в этой ситуации нужно более плотно поработать правительству области, найти меры для решения проблем.

- Очень многие жители сейчас критикуют принятое решение по оплате вывоза мусора с кв.м. Но мы просто оставили тот вариант, который был раньше. Перейти на подушевую оплату просто так нельзя. Как собирать деньги с огромных коттеджей, где никто не прописан? Как брать деньги с квартир, которые сдают? Нужно найти какое-то консенсусное решение, и для этого нужно поработать всем вместе, с Общественной палатой, депутатами, министерством, - отметил Дмитрий Азаров, оглашая Послание депутатам и жителям регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU