2019-03-27T16:26:39+03:00
Умные вещи

«АИСТ» предлагает жителя Самарской области услуги интерактивного телевидения

Новая услуга позволит пользователям создать свое собственное ТВ
Кирилл КАРИМОВ
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«АИСТ» предлагает жителям Самарской области подключить услугу Интерактивного ТВ. Эта возможность появилась благодаря вхождению провайдера в группу компаний «Ростелеком» и стала одним из первых предложений совместных сервисов клиентам тольяттинского оператора связи. От объединения компаний выигрывают в первую очередь жители губернии – они получают доступ к лучшим предложениям двух крупнейших игроков регионального телекоммуникационного рынка, спектр которых будет постоянно расширяться.

В отличие от привычного абонентам компании AIST.TV и других предложений на рынке цифрового телевидения, новая услуга позволит пользователям создать свое собственное телевидение. Оно будет учитывать пожелания зрителей, анализировать фильмы и передачи, которые они чаще всего выбирают для просмотра, и предлагать контент, который их точно заинтересует.

Существенным преимуществом Интерактивного ТВ является широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов. Среди них запись телеэфира, возможность поставить трансляцию на паузу, функция перемотки, видеопрокат, архив передач за трое суток, прогноз погоды и многое другое. Предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Тематический способ пакетирования телевизионных каналов позволяет выбирать один из шести основных пакетов в зависимости от личных предпочтений или подключать любое количество этих пакетов. Общее количество доступных каналов Интерактивного ТВ - до 270, в том числе и в формате высокой четкости HD. Телевизионная приставка и Wi-Fi роутер предоставляется в аренду. Это предложение значительно интереснее большинства предлагаемых вариантов на рынке цифрового телевидения.

В каталоге опубликованы новинки кинопроката, там можно быстро найти интересующую телепередачу или передачу с похожим содержанием, поставить программу на запись или отложить ее в категорию «любимое».

Крупнейшие мировые производителями контента Universal Studios, Warner Bros., Disney, Sony Pictures, 20th Century Fox, а также музыкальные студии - Universal Music, Freestyle Records, Гала Рекордс еженедельно предлагают зрителям Интерактивного ТВ массу интереснейших новинок. Кроме того, можно оформить подписки на лучшие сериалы «ABS Studios», сказки «Волшебный мир Disney», голливудское кино «Picture box», обучающие программы «English club» и многое другое. Подробности на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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