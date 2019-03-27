Жителя Сызрани оштрафовали за размещенное в соцсетях видео

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-27T16:29:45+03:00

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В Сызрани в отношении местного жителя возбудили административное дело за размещенное в соцсети видео. Дело в том, что в этом ролике демонстрировалась символика движения «Артподготовка», которое было признано экстремистским.

- Видео было найдено в социальной сети «Одноклассники». Оно находилось в открытом доступе с июня 2017 года. Поскольку в октябре того же года организацию, чья символика демонстрировалась в ролике, Красноярский краевой суд признал экстремистской, то на сызранца было заведено дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, - сообщили в прокуратуре Сызрани.

Недавно суд признал мужчину виновным в публичной демонстрации символики экстремистской организации и назначил ему наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU