Прием, посвященный мусорным проблемам, перенесли: изменилось время и место встречи жителей Сызрани и руководителя комитета ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-27T16:31:59+03:00

А у вас есть вопросы? Фото: Артем КИЛЬКИН

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Правильные ли квитанции пришли за вывоз мусора, как оплачивать услуги регионального оператора, как часто теперь будут вывозить мусор – эти и многие другие вопросы, посвященные этой теме, жители Сызрани смогут задать лично руководителю Комитета ЖКХ Александру Шмалько и его заместителю Сергею Уколову.

Как сообщали в администрации Сызрани тематический прием граждан, назначенный на 15:00 часов 28 марта, переносится на 13:00 часов 28 марта.

Для удобства жителей заместитель главы Сызрани по городскому хозяйству – руководитель Комитета ЖКХ Александр Шмалько будет принимать граждан в 23 кабинете, а его заместитель в 22 кабинете, а не в актовом зале, как планировалась ранее.

Прием пройдет по адресу: Сызрань, ул. Ульяновская, 61, 1 подъезд, 2 этаж, 22 и 23 кабинеты, соответственно.

При себе горожанам лучше необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU