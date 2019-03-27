Прием, посвященный мусорным проблемам, перенесли: изменилось время и место встречи жителей Сызрани и руководителя комитета ЖКХ
Правильные ли квитанции пришли за вывоз мусора, как оплачивать услуги регионального оператора, как часто теперь будут вывозить мусор – эти и многие другие вопросы, посвященные этой теме, жители Сызрани смогут задать лично руководителю Комитета ЖКХ Александру Шмалько и его заместителю Сергею Уколову.
Как сообщали в администрации Сызрани тематический прием граждан, назначенный на 15:00 часов 28 марта, переносится на 13:00 часов 28 марта.
Для удобства жителей заместитель главы Сызрани по городскому хозяйству – руководитель Комитета ЖКХ Александр Шмалько будет принимать граждан в 23 кабинете, а его заместитель в 22 кабинете, а не в актовом зале, как планировалась ранее.
Прием пройдет по адресу: Сызрань, ул. Ульяновская, 61, 1 подъезд, 2 этаж, 22 и 23 кабинеты, соответственно.
При себе горожанам лучше необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU