2019-03-27T16:31:59+03:00
Недвижимость

Прием, посвященный мусорным проблемам, перенесли: изменилось время и место встречи жителей Сызрани и руководителя комитета ЖКХ

Задать свои вопросы сызранцы смогут 28 марта в 13 часов
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
А у вас есть вопросы?А у вас есть вопросы?Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Правильные ли квитанции пришли за вывоз мусора, как оплачивать услуги регионального оператора, как часто теперь будут вывозить мусор – эти и многие другие вопросы, посвященные этой теме, жители Сызрани смогут задать лично руководителю Комитета ЖКХ Александру Шмалько и его заместителю Сергею Уколову.

Как сообщали в администрации Сызрани тематический прием граждан, назначенный на 15:00 часов 28 марта, переносится на 13:00 часов 28 марта.

Для удобства жителей заместитель главы Сызрани по городскому хозяйству – руководитель Комитета ЖКХ Александр Шмалько будет принимать граждан в 23 кабинете, а его заместитель в 22 кабинете, а не в актовом зале, как планировалась ранее.

Прием пройдет по адресу: Сызрань, ул. Ульяновская, 61, 1 подъезд, 2 этаж, 22 и 23 кабинеты, соответственно.

При себе горожанам лучше необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский строитель Владимир Кошелев стал врачом на экране
Самарцев приглашают на финал юниор лиг КВН
Чем заинтересовали куйбышевские изобретатели шпионов ЦРУ: в Самаре продолжает работу VIII историко-архивный форум «Память о прошлом – 2019»
В Кировском районе Самары хотят построить школу на 200 мест
В Самаре многодетным семьям предложат ипотеку и проверят все участки, которые раньше выделяли им для строительства
Жителя Сызрани оштрафовали за размещенное в соцсетях видео
«АИСТ» предлагает жителя Самарской области услуги интерактивного телевидения
"Хотите, чтобы владельцы коттеджей экономили?" Дмитрий Азаров объяснил, почему в регионе не могут перейти на подушевую оплату вывоза ТКО
«Несравнимый заряд позитива и свежего юмора»: звезды шоу «Однажды в России» приедут в Самару
В Самарской области собираются построить новое кладбище
Самарских бизнесменов призвали вложиться в реконструкцию драмтеатра
Два хоккеиста «Лады» получили вызов в сборную Белоруссии
Шесть покупок, которые самарцу лучше оплатить со счета мобильного
В Самаре ожидается «спокойный паводок», но с угрозой подтопления четырех районов
Многодетному военному из Тольятти выделили около 10 млн рублей на покупку жилья
Школьникам Самарской области собираются добавить еще один предмет
«Позор в чем?»: в минспорте Самарской области прокомментировали ситуацию с академией имени Коноплева после выпуска «КраСавы»
В самарские суды с начала 2019 года пытались пронести более 5,5 тысяч запрещенных предметов
Под Новокуйбышевском водитель «Приоры» сбил на «зебре» школьника
В Тольятти пройдет лекция об архитектуре советского модернизма в городе
Выписывал себе доплаты и учился на бюджетные деньги: в Самаре экс-директора санатория заподозрили в ущербе на 7 млн рублей