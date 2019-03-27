2019-03-27T16:39:36+03:00
Общество

В Самаре многодетным семьям предложат ипотеку и проверят все участки, которые раньше выделяли им для строительства

Губернатор отметил, что только 150 из 20 тыс. многодетных семей построили дома на полученном участке. Остальные не могт сделать этого, потому что отсутствуют элементарные коммуникации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области многодетные семьи смогут получить поддержку в решении жилищного вопроса с помощью ипотечных программ. Поддержка семей с 3 и более детьми важна для того, чтобы улучшать демографию в стране. В следующем году почти вдвое вырастет пособие на ребенка с инвалидностью, многодетным дадут льготы по налогу на недвижимость, участки, которые им выделили, освободят от земельного налога. Вот только с участками есть и проблемы:

- Это не нормально, когда из 20 тысяч семей, получивших участки, только 150 построили на них дома, - обозначил сложность Дмитрий Азаров в своем послании депутатам губдумы и жителям региона. И потребовал найти решения, чтобы подвести ко всем выделенным участкам коммуникации, теми более есть примеры, когда получалось найти альтернативные варианты. Напомним, что не так давно "КП-Самара" писала о семьях, получивших землю в Орловом Овраге. Они не могут переехать в построенные дома, так как в "поселке" нет дорог, адресов домов и коммуникаций.

Также в Самаре многодетным семьям помогут с ипотекой.

- Ставки будут снижены сначала до 9%, потом до 8%. Также для семей со вторым родившимся ребенком продолжат действовать программы со ставкой в 6% годовых - на весь срок по кредиту. За счет государства будет погашаться часть кредита до 450 тыс рублей для семей с третьим и последующим детьми, - рассказал Дмитрий Азаров.

В Самарской области в 2019 году выплаты на улучшение жилищных условий предоставят 626 молодым семьям. При этом нуждается в поддержке около 12 тыс. семей, при этом половина из них - в Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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