В Самаре многодетным семьям предложат ипотеку и проверят все участки, которые раньше выделяли им для строительства

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-27T16:39:36+03:00

Губернатор отметил, что только 150 из 20 тыс. многодетных семей построили дома на полученном участке. Остальные не могт сделать этого, потому что отсутствуют элементарные коммуникации

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В Самарской области многодетные семьи смогут получить поддержку в решении жилищного вопроса с помощью ипотечных программ. Поддержка семей с 3 и более детьми важна для того, чтобы улучшать демографию в стране. В следующем году почти вдвое вырастет пособие на ребенка с инвалидностью, многодетным дадут льготы по налогу на недвижимость, участки, которые им выделили, освободят от земельного налога. Вот только с участками есть и проблемы:

- Это не нормально, когда из 20 тысяч семей, получивших участки, только 150 построили на них дома, - обозначил сложность Дмитрий Азаров в своем послании депутатам губдумы и жителям региона. И потребовал найти решения, чтобы подвести ко всем выделенным участкам коммуникации, теми более есть примеры, когда получалось найти альтернативные варианты. Напомним, что не так давно "КП-Самара" писала о семьях, получивших землю в Орловом Овраге. Они не могут переехать в построенные дома, так как в "поселке" нет дорог, адресов домов и коммуникаций.

Также в Самаре многодетным семьям помогут с ипотекой.

- Ставки будут снижены сначала до 9%, потом до 8%. Также для семей со вторым родившимся ребенком продолжат действовать программы со ставкой в 6% годовых - на весь срок по кредиту. За счет государства будет погашаться часть кредита до 450 тыс рублей для семей с третьим и последующим детьми, - рассказал Дмитрий Азаров.

В Самарской области в 2019 году выплаты на улучшение жилищных условий предоставят 626 молодым семьям. При этом нуждается в поддержке около 12 тыс. семей, при этом половина из них - в Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU