В Кировском районе Самары хотят построить школу на 200 мест
В Кировском районе Самары собираются построить новую школу. Она разместится в границах проспекта Кирова, улицы Губанова и Московского шоссе. Об этом сообщили в департаменте градостроительства Самары.
- Строительство нового учебного заведения на 200 мест предполагается в рамках муниципальной программы «Совершенствование механизмов обеспечения общедоступности в муниципальной системе образования Самары на 2020-2025 годы». Начало проектирования школы запланировано на 2022 год, - отметили в ведомстве.
По словам представителей депстроя, ответственным за проект будет департамент образования Самары. При этом в ведомстве добавили, что 200 мест — это не окончательное число. Точное количество учащихся определится в процессе предпроектных решений.
ИСТОЧНИК KP.RU