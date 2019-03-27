2019-03-27T16:47:31+03:00
Общество

В Кировском районе Самары хотят построить школу на 200 мест

Проектирование объекта начнется только в 2022 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школу разместят в границах проспекта Кирова, улицы Губанова и Московского шоссеШколу разместят в границах проспекта Кирова, улицы Губанова и Московского шоссеФото: Архив "КП"
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В Кировском районе Самары собираются построить новую школу. Она разместится в границах проспекта Кирова, улицы Губанова и Московского шоссе. Об этом сообщили в департаменте градостроительства Самары.

- Строительство нового учебного заведения на 200 мест предполагается в рамках муниципальной программы «Совершенствование механизмов обеспечения общедоступности в муниципальной системе образования Самары на 2020-2025 годы». Начало проектирования школы запланировано на 2022 год, - отметили в ведомстве.

По словам представителей депстроя, ответственным за проект будет департамент образования Самары. При этом в ведомстве добавили, что 200 мест — это не окончательное число. Точное количество учащихся определится в процессе предпроектных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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